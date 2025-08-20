Fenerbahçe, Benfica ile kritik mücadelede

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLUNDA

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için sahaya çıkmak üzere hazırlandı. Sarı-lacivertli ekip, play-off turunun ilk maçında Benfica ile saat 22.00’de yüz yüze gelecek. Chobani Stadyumu’nda gerçekleşecek mücadelede maçın hakemliğini Alman hakem Daniel Siebert üstlenecek. Bu önemli karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak aktarılacak. Takımı Şampiyonlar Ligi’ne gönderecek rövanş maçı ise 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz’de oynanacak. Feyenoord’u eleyerek Devler Ligi’ne bir adım daha yaklaşan Fenerbahçe’de, teknik direktör Jose Mourinho, rövanş için galibiyet hedefliyor.

ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

16 yıllık bir bekleyişin ardından Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı hedefleyen Fenerbahçe’de Cenk Tosun dışında herhangi bir eksik bulunmuyor. Rakip Benfica ise Şampiyonlar Ligi geleneğini devam ettirmek istiyor. Son 15 sezonun 14’ünde bu prestijli turnuvaya katılan Portekiz temsilcisi, Lizbon’daki rövanşa avantajla dönmenin peşinde.

KEREM YEDİK KULÜBESİNDE

Benfica’da Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini sürdüren Kerem Aktürkoğlu, bu maçta yedek kulübesinde oturacak.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran.

Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Rios, Barrenechea.