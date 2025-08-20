Fenerbahçe, Benfica ile maça çıkıyor

FENERBAHÇE, ŞAMPİYONLAR LİGİ HAYALİYLE SAHAYA ÇIKIYOR

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne katılma yolunda önemli bir adım atmak için sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, play-off turu ilk maçında Portekiz’in Benfica takımıyla bu akşam saat 22.00’de karşılaşacak. Maç, Chobani Stadyumu’nda gerçekleştirilirken, mücadelenin hakemliğini Alman hakem Daniel Siebert yapacak. Türkiye’deki taraftarlar için maçı TRT 1 kanalından canlı olarak izlemek mümkün olacak. İki takım arasında yapılacak rövanş karşılaşması ise 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz’de gerçekleşecek. Daha önce Feyenoord’u geçerek Devler Ligi’ne bir adım daha yaklaşan Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho, rövanşı kazanarak ilerlemeyi hedefliyor.

TAKIMDAKİ DURUM VE RAKİP BENFİCA

16 yıllık bir Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek amacıyla mücadele eden Fenerbahçe’de, Cenk Tosun haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. Öte yandan Benfica, Şampiyonlar Ligi geleneğini devam ettirmek adına sahaya çıkacak. Son 15 sezonun 14’ünde bu prestijli turnuvaya katılan Portekiz temsilcisi, Lizbon’daki rövanşa avantajlı bir şekilde dönmenin peşinde.

KEREM YEDİKLERDE BAŞLAYACAK

Benfica’da, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerine devam eden Kerem Aktürkoğlu, maça yedek kulübesinden başlayacak. Bu durum, oyuncunun sonraki süreçteki performansını nasıl etkileyeceği açısından dikkatle izlenecek.

MUHTEMEL KADROLAR

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran.

Benfica’nın muhtemel 11’i ise şu şekilde: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Rios, Barrenechea.