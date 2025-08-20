Spor

Fenerbahçe, Benfica ile oynayacak

Fenerbahçe, ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE İLERLEMEK İÇİN SAHADA

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde yer almak için sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, play-off turunun ilk maçında Benfica ile bugün saat 22.00’de mücadele edecek. Maç, Chobani Stadyumu’nda gerçekleşecek ve Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Müsabaka, TRT 1 üzerinden canlı yayınlanacak. Takımın Şampiyonlar Ligi’ne katılımını belirleyecek rövanş maçı ise 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz’de yapılacak. Feyenoord’u eleyerek Devler Ligi hayaline bir adım daha yaklaşan Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde rövanştan galip gelerek ilerlemek istiyor.

Fenerbahçe’NİN EKSİKLERİ VE RAKİP BENFICA’NIN HEDEFLERİ

16 yıllık Şampiyonlar Ligi özlemini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe’de yalnızca Cenk Tosun’un eksik olduğu belirtiliyor. Öte yandan, rakip takım Benfica ise Şampiyonlar Ligi geleneğini sürdürmenin peşinde. Son 15 sezonun 14’ünde bu önemli turnuvaya katılan Portekiz ekibi, Lizbon’daki rövanşa avantajla dönmeyi hedefliyor.

KEREM YEDİK GÖREVDE

Benfica kadrosunda, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri devam eden Kerem Aktürkoğlu’nun maça yedek kulübesinde başlayacağı öğrenildi. Her iki takımın olası 11’leri şu şekilde şekilleniyor:

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran.

Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Rios, Barrenechea.

