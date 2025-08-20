Fenerbahçe, Benfica Maçında Avantaj Arıyor

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN SAHADA

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne katılma hedefiyle sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, play-off turunun ilk karşılaşmasında Benfica ile saat 22.00’de mücadele edecek. Maç, Chobani Stadyumu’nda gerçekleştirilecek ve Alman hakem Daniel Siebert tarafından yönetilecek. Müsabaka, TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Rövanş karşılaşması ise 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz topraklarında oynanacak. Feyenoord’u elemeyi başaran Fenerbahçe, Devler Ligi’ne katılmak için bir adım daha atmayı hedefliyor. Teknik direktör Jose Mourinho, rövanşta galibiyet almayı amaçlıyor.

FENERBAHÇE KADROSU VE RAKİP BENFİCA

16 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi’ne katılma arzusu taşıyan Fenerbahçe’de Cenk Tosun dışında bir eksiklik bulunmuyor. Rakip Benfica ise Şampiyonlar Ligi’ndeki geleneğini sürdürmeye kararlı. Son 15 sezondan 14’ünde bu prestijli turnuvada yer alan Portekiz temsilcisi, Lizbon’daki rövanş maçına avantajlı bir şekilde dönmeyi hedefliyor.

KEREM YEDEK BAŞLAYACAK

Benfica’da, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri devam eden Kerem Aktürkoğlu maçta yedek kulübesinde yer alacak.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran.

Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Rios, Barrenechea.