Fenerbahçe – Benfica Maçında Hakem Belli

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

Sarı-lacivertliler, Benfica ile 20 Ağustos Çarşamba gününde saat 22.00’de karşılaşacak. Bu önemli mücadele Chobani Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

MAÇIN HAKEMİ VE GÖREVLİLERİ

Fenerbahçe – Benfica karşılaşmasını, Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert’in yardımcıları Jan Seidel ve Dominik Schaal olacak. VAR hakemi olarak ise Christian Dingert görev alacak.

REVAŞ MAÇI TARİHİ

İki takım arasındaki rövanş müsabakası ise 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de oynanacak.