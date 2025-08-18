Spor

Fenerbahçe – Benfica Maçını Yönetecek

FUTBOL SÖZLEŞMESİ VE MAÇ DETAYLARI

Sarı-lacivertliler, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de Benfica ile Chobani Stadyumu’nda karşılaşacak. Fenerbahçe – Benfica maçı, Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert tarafından yönetiliyor. Siebert’in yardımcıları ise Jan Seidel ve Dominik Schaal olarak belirlendi. VAR görevini ise Christian Dingert üstlenecek.

ROVANŞ MAÇI TARİHİ

Rövanş mücadelesinin tarihi ise 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’da olacak. Bu karşılaşmada iki takımın performansları merakla bekleniyor.

