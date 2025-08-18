Fenerbahçe – Benfica Maçının Hakemi Belli

MAÇ DETAYLARI

Sarı-lacivertliler, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de Benfica ile Chobani Stadyumu’nda karşılaşacak. Bu önemli müsabakayı, Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert yönetiyor. Siebert’in yardımcılığını ise Jan Seidel ve Dominik Schaal üstlenecek. VAR görevini de Christian Dingert yapıyor.

RÖVANŞ MAÇI ZAMANI

Rövanş karşılaşması ise 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de gerçekleştirilecek. Bu iki mücadelenin sonuçları, takımların ilerleyen dönemlerdeki performansları açısından büyük bir önem taşıyor.