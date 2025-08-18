Spor

Fenerbahçe – Benfica Maçının Hakemi Siebert

fenerbahce-benfica-macinin-hakemi-siebert

MAÇIN DETAYLARI

Sarı-lacivertli ekip, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de Benfica ile Chobani Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bu önem taşıyan karşılaşmanın hakemliği Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert üstlenecek.

HAKEM VE YARDIMCILAR

Daniel Siebert’in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Dominik Schaal yapıyor. Ayrıca, VAR görevini ise Christian Dingert üstlenecek. Bu maç, her iki takım için büyük bir mücadele niteliği taşıyor.

ROVANŞ MAÇI

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması ise 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’da gerçekleştirilecek. Bu kritik maçın sonuçları, takımların gelecek planları üzerinde önemli bir etki yaratabilir.

ÖNEMLİ

Manşet

Google, 36 Milyon Dolar Ceza Ödeyecek

Google, Avustralya'da karşılaştığı rekabet ihlalleri nedeniyle 36 milyon dolarlık bir ceza ödemeyi kabul etti.
Spor

Fenerbahçe – Benfica Maçını Daniel Siebert Yönetecek

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile karşılaşarak önemli bir mücadeleye çıkacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.