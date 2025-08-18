Fenerbahçe – Benfica Maçının Hakemi Siebert

MAÇIN DETAYLARI

Sarı-lacivertli ekip, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de Benfica ile Chobani Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bu önem taşıyan karşılaşmanın hakemliği Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert üstlenecek.

HAKEM VE YARDIMCILAR

Daniel Siebert’in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Dominik Schaal yapıyor. Ayrıca, VAR görevini ise Christian Dingert üstlenecek. Bu maç, her iki takım için büyük bir mücadele niteliği taşıyor.

ROVANŞ MAÇI

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması ise 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’da gerçekleştirilecek. Bu kritik maçın sonuçları, takımların gelecek planları üzerinde önemli bir etki yaratabilir.