Fenerbahçe, Benfica Üzerinde Avantaj Arıyor

FENERBAHÇE, ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLUNDA İLK MAÇINA ÇIKACAK

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne katılmak amacıyla sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler, play-off turunun ilk karşılaşmasında Benfica ile saat 22.00’de mücadele edecek. Chobani Stadyumu’nda gerçekleştirilecek olan bu önemli maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Maç, TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Devler Ligi’nde yer alacak takımı belirleyecek olan rövanş maçı ise 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz’de oynanacak. Feyenoord’u eleyerek bu aşamaya gelmeyi başaran Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde rövanşa kazanarak gitmeyi hedefliyor.

16 YILLIK HASRET SON BULACAK MI?

16 yıllık Şampiyonlar Ligi özlemini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe, Cenk Tosun dışında eksik oyuncusu bulunmuyor. Rakip Benfica ise Şampiyonlar Ligi geleneğini sürdürebilmek için mücadele veriyor. Son 15 sezondan 14’ünde bu önemli turnuvaya katılan Portekiz temsilcisi, Lizbon’daki rövanşa avantajlı bir şekilde dönmek istiyor.

KEREM YEDİK KULÜBESİNDE BULUNUYOR

Benfica’da Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini sürdüren Kerem Aktürkoğlu, bu maça yedek kulübesinde başlayacak.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran.

Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Rios, Barrenechea.