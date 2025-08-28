Fenerbahçe, Benfica’ya 1-0 yenildi

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki play-off turu heyecanı büyük bir mücadele ile devam etti. Portekiz ekibi Benfica, Bruno Lage yönetiminde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Maç, Sloven hakem Slavko Vincic’in yönetiminde Estadio da Luz’da gerçekleşti.

FENERBAHÇE BİR ADIM GERİDE KALDI

Fenerbahçe, ilk karşılaşmayı golsüz berabere tamamladığı rövanşta, Benfica’ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazandı. Fenerbahçe, turnuvaya veda ederek yoluna Avrupa Ligi’nde devam ediyor.

Karşılaşmada Benfica’nın galibiyet golü 35. dakikada Kerem Aktürkoğlu’ndan geldi. Maçın ilk yarısında Benfica’nın 11 ve 23. dakikalarda attığı goller VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

KIRMIZI KART İLE MAÇI TAMAMLADI

İkinci yarıda özellikle dikkat çeken bir olay yaşandı. Anderson Talisca, 82. dakikada ikinci sarı karttan dolayı kırmızı kart gördü ve takımdan ihraç edildi.

KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi, TSİ 19.00’da gerçekleştirilecek. Fenerbahçe’nin bu sezon katılacağı UEFA Avrupa Ligi için kura çekimi ise 29 Ağustos Cuma günü TSİ 14.00’te yapılacak.