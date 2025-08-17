Fenerbahçe Berabere Kaldı, Icardi Paylaştı

MAÇ SONRASI DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Galatasaray’ın öne çıkan oyuncusu Mauro Icardi, Fenerbahçe’nin Süper Lig’de deplasmanda Göztepe ile 0-0 sona eren maçının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile ilgi topladı. Maç biter bitmez Icardi, güldüğü bir anı Instagram hesabında yayınladı.
TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ
Icardi’nin paylaştığı bu an, takımına golle dönen yıldız forvet sayesinde sosyal medyada hızla yayıldı. Sarı kırmızılı taraftarlar, bu paylaşımı sıkça paylaşıp yorum yaparak desteklerini gösterdi.