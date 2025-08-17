Spor

Fenerbahçe Berabere Kaldı, Icardi Paylaştı

fenerbahce-berabere-kaldi-icardi-paylasti

MAÇ SONRASI DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Galatasaray’ın öne çıkan oyuncusu Mauro Icardi, Fenerbahçe’nin Süper Lig’de deplasmanda Göztepe ile 0-0 sona eren maçının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile ilgi topladı. Maç biter bitmez Icardi, güldüğü bir anı Instagram hesabında yayınladı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Icardi’nin paylaştığı bu an, takımına golle dönen yıldız forvet sayesinde sosyal medyada hızla yayıldı. Sarı kırmızılı taraftarlar, bu paylaşımı sıkça paylaşıp yorum yaparak desteklerini gösterdi.

ÖNEMLİ

Gündem

Daha Fazlası!

