Fenerbahçe Beraberlik Aldı, Icardi Paylaştı

ICARDİ, SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Mauro Icardi, Fenerbahçe’nin Süper Lig’de Göztepe ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Icardi, maçın bitiş düdüğüyle birlikte güldüğü bir anı Instagram hesabında paylaştı.

SARIE KIRMIZILI TARAFTARLAR PAYLAŞTI

Yıldız forvetin bu paylaşımı, özellikle sarı kırmızılı taraftarlar arasında büyük ilgi gördü ve sosyal medyada gündem haline geldi. Takımına golle dönen Icardi, yaptığı paylaşımla taraftarlarının da ilgisini çekmeyi başardı. Bu gelişme, Galatasaray camiasında heyecan yarattı.