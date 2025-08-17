Spor

Fenerbahçe Beraberlik Aldı, Icardi Paylaştı

ICARDİ, SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Mauro Icardi, Fenerbahçe’nin Süper Lig’de Göztepe ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Icardi, maçın bitiş düdüğüyle birlikte güldüğü bir anı Instagram hesabında paylaştı.

Yıldız forvetin bu paylaşımı, özellikle sarı kırmızılı taraftarlar arasında büyük ilgi gördü ve sosyal medyada gündem haline geldi. Takımına golle dönen Icardi, yaptığı paylaşımla taraftarlarının da ilgisini çekmeyi başardı. Bu gelişme, Galatasaray camiasında heyecan yarattı.

Icardi'nin Paylaşımı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı deplasman maçında berabere kalırken, Icardi maç sonrası sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaştı.
Mourinho, Adil Sonuç İçin Teşekkür Etti

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho, Göztepe ile 0-0 berabere kaldıkları maçta son paslarda sorun yaşandığını belirterek, alınan sonucun adil olduğunu ifade etti.

