Spor

Fenerbahçe – Beşiktaş Maçı Canlı Yayın

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HEYECANLI DERBİ BAŞLADI

Süper Lig’de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki rekabet büyük bir heyecan yaratıyor. Sarı-lacivertliler, Kadıköy’de siyah-beyazlı takımı ağırlıyor. Ülker Stadyumu’nda saat 19:00’da başlayan bu önemli derbiyi hakem Yasin Kol yönetiyor.

İLK DAKİKALARDA TEMPO YÜKSEK

Maçın başlangıcıyla birlikte 1. dakika itibarıyla mücadele başladı. 13. dakikada Beşiktaş, bir frikikle gole çok yaklaştı. Masuaku’nun kaleyi doğrudan hedef alan şutu, az farkla auta gitti. Derbideki tempo oldukça yüksek. Her iki takım da orta sahadaki top kayıplarını değerlendirerek hızlı ataklar yapmayı hedefliyor.

TAKIMLARIN İLK 11’LERİ

Fenerbahçe’nin başlangıç kadrosu: İrfan Can, Osayi, Skriniar, Çağlar, Mert Müldür, İsmail, Szymanski, Fred, Oğuz, Talisca, En-Nesyri. Beşiktaş ise şu oyuncularla sahada: Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Emrecan Terzi, Chamberlain, Amir, Gedson, Rashica, Rafa, Mustafa.

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