Fenerbahçe, Bodrum’u 2-0 Geçti

FENERBAHÇE BODRUM FK’YI 2-0 GEÇTİ

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Bodrum FK’yı 2-0 ile geçmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, maçın 15. dakikasında Youssef En-Nesyri’nin kafa golüyle skor avantajı yakaladı. İkinci yarının 55. dakikasında Edin Dzeko’nun attığı gol, farkı ikiye çıkararak maçı belirledi. Bu sonuçla beraber Fenerbahçe puanını 20’ye yükseltirken, zirve takibini de sürdürdü. Bodrum FK ise 10 puanda kaldı.

FENERBAHÇE’NİN SERİSİ DEVAM EDİYOR

Süper Lig’e bu sezon yeni yükselen takımlara karşı oynadığı son 16 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe (12 galibiyet, 4 beraberlik), ligdeki en uzun serinin sahibi konumunu koruyor. Youssef En-Nesyri, bu sezon Süper Lig’deki en hızlı golünü Bodrum FK’ya karşı 14:30’da kaydetti ve sarı-lacivertlilerin ligdeki iki kafa golünün de sahibi oldu. Edin Dzeko, iç sahada oynadığı son beş Süper Lig maçında da ağları havalandırarak, Fenerbahçe formasıyla 2007/08 sezonundan bu yana yakalanan en uzun seriyi tekrarlamayı başardı.

CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU

Cumhuriyet’in 101. yıl dönümünü kutlamak amacıyla stadyumda ‘Parla’ 100. yıl marşı çalındı. Seremoni öncesinde Türk bayraklarıyla süslenen tribünlerde, Maraton Tribünü’nde Mustafa Kemal Atatürk’ün gözlerinin yer aldığı büyük bir pankart açıldı. Kuzey tribününde ise “Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır” yazısı dikkat çekti. Maç öncesinde her iki takımın futbolcuları da “Yaşasın Cumhuriyet” yazılı pankartla sahaya çıkarken, seremonide Ankara’da meydana gelen terör saldırısı sebebiyle 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.