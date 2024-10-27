Fenerbahçe Bodrum’u Mağlup Etti!

FENERBAHÇE, BODRUM FK’YI MAĞLUP EDİYOR

Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, Bodrum FK karşısında 2-0’lık skor ile galip geldi ve puanını artırdı. Bu maç, sarı-lacivertlilerin ligdeki hedeflerini güçlendirmesi açısından önemli bir adım oluşturuyor.

MOURINHO’DAN BEŞ DEĞİŞİKLİK

Teknik Direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan son Manchester United maçının 11’ine göre 5 değişiklik yaptı. Defans hattında Çağlar Söyüncü ve Mert Müldür yerine Rodrigo Becao ile Filip Kostic görev aldı. Aynı zamanda sarı kart cezası olan Fred’in yerine İsmail Yüksek, sağ kanatta Dusan Tadic’in yerini de İrfan Can Kahveci aldı. İleride ise Sebastian Szymanski’nin yerinde Edin Dzeko sahaya çıktı.