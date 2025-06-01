Fenerbahçe, Bu Sezon Kupasız Kaldı

Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde sezona şampiyonluk hedefiyle başladı, ancak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal ile kazandığı şampiyonluğun ardından Sarı-Lacivertli takım, 11 yıldır Süper Lig’i zirvede bitiremiyor ve üst üste dördüncü sezonunu da ikinci sırada tamamlıyor.

SEÇİMLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULDU

Fenerbahçe, 36 lig maçında 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 84 puan topladı. Ancak taraftarların tepkisi, genel kurul üyelerinin başlattığı imza kampanyasının ardından başkan Ali Koç, eylül ayında seçimli olağanüstü genel kurula gidileceğini açıkladı.

DERBİLERDE BAŞARISIZLIK

Takım, sezonu zirvenin 11 puan gerisinde tamamlarken derbi maçlardaki performansıyla dikkat çekti. Ligin ilk yarısında sahasında Galatasaray’a 3-1 yenilen Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş’a da 1-0 kaybetti. İkinci yarıda Galatasaray ile 0-0 berabere kalarak başarılı olamayan Sarı-Lacivertliler, Türkiye Kupası çeyrek finalinde de Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu. Bu sezon derbilerde 1 beraberlik ve 4 yenilgi elde eden Fenerbahçe, iki gol atarken kalesinde 7 gol gördü. Ligdeki 4 derbide 1 puan kazanan takım, Türkiye Kupası’ndan da Galatasaray’a yenilerek elendi.

AVRUPA’DA ELENMEYİ YAŞADI

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. eleme turundan başlayarak İsviçre’nin Lugano takımını iki maçta da yenerek 3. tura yükseldi. Fransa’nın Lille takımına karşı uzatmalar sonucunda elenerek UEFA Avrupa Ligi’nde devam etti. Bu aşamada 8 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 10 puan topladı. Belçika’nın Anderlecht takımını eleyerek İskoçya’nın Rangers ile karşılaşan Sarı-Lacivertliler, iç sahada 3-1 kaybederken deplasmanda 2-0 kazanarak maçı penaltılara götürdü. Ancak penaltılarda elenerek çeyrek final şansını kaybetti.

SON KUPA JESUS DÖNEMİNDE KAZANDI

Son altı sezon içerisinde Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, bu dönemde yalnızca 1 defa Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Portekizli teknik adam Jorge Jesus’un liderliğindeki sezonda takımdan ayrılan Galatasaray’a 8 puan geride kalarak Türkiye Kupası’nda başarılı oldu. Başakşehir’i finalde 2-0 yenerek kupayı kazanan Fenerbahçe, son iki sezonunu kupasız geçirdi.

YILDIZ TRANSFERLERİNE RAĞMEN SONUÇ ALAMADI

Jose Mourinho’nun yönetiminde Fenerbahçe, sezon başında birçok yıldız oyuncunun transferini gerçekleştirdi. Filip Kostic, Cenk Tosun, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Oğuz Aydın, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü ve Youssef En-Nesyri gibi isimleri kadrosuna kattı. Devre arası transfer döneminde ise Anderson Talisca, Diego Carlos ve Milan Skriniar’ı transfer eden Fenerbahçe, Ognjen Mimovic’in bonservisini alarak Zenit’e kiraladı. Takım, ligin ikinci yarısına 7 maçlık galibiyet serisiyle başladı fakat lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını eritmeyi başaramadı. Ligde 29. hafta maçlarının ardından puan farkını 3’e indiren Fenerbahçe, 32. haftada Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı ve 34. haftada evinde Beşiktaş’a 1-0 kaybederek zirve yarışından uzaklaştı. Bu sezon iç sahada 10, deplasman maçlarında ise 14 puan kaybetti.