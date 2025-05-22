Fenerbahçe’de Ali Koç, Aziz Yıldırım

FENERBAHÇE’DE HAREKETLİ GÜNDEM

Sezonu büyük bir hayal kırıklığıyla kapatan Fenerbahçe, olağanüstü seçimli kongre kararı alarak dikkatleri üzerine çekti. Kulüp Başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım, bugün sürpriz bir buluşma gerçekleştirdi. Bu önemli görüşmede Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da hazır bulundu.

ÖNEMLİ GÖRÜŞME DETAYLARI

Ali Koç ve Aziz Yıldırım, bugün saat 11.00’de İstanbul’da bir araya geldi. Yaklaşık 1.5 ila 2 saat süren bu görüşmede, Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da katıldı.

FENERBAHÇE’DEN RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, “Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç ile Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Şekip Mosturoğlu, Kulübümüzün bir önceki başkanı Sayın Aziz Yıldırım’a nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır. Ziyaret sabah saatlerinde son derece samimi bir ortamda gerçekleşmiş; Fenerbahçe’mizin bugününe ve yarınına dair kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır. Kulübümüzün gündemine dair karşılıklı fikirlerin istişaresi için önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelme temennisiyle, görüşme sona ermiştir.” ifadeleri yer aldı.