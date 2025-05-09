Fenerbahçe’de Amrabat Cezalı Durumda

FENERBAHÇE’YE KÖTÜ HABER

Süper Lig’de Fenerbahçe, Başakşehir ile oynadığı maçta beklenmedik bir sorun yaşadı. Amrabat, karşılaşmanın 18. dakikasında Leo Duarte’ye yaptığı faul sonrası sarı kart aldı. Hakem Burak Pakkan, bu pozisyon sonucunda penaltı noktasını işaretleyerek, Amrabat’a da sarı kart gösterdi.

AMRABAT CEEZALI DURUMDA

Bu sarı kartla birlikte Amrabat, cezalı duruma düştü. Bu nedenle Faslı futbolcu, gelecek olan Eyüpspor maçında sahada yer alamayacak. Başakşehir, Amrabat’ın faulü dolayısıyla kazanılan penaltıda ise Piatek, kaleci Livakovic’i geçmeyi başaramadı.