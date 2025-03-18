Fenerbahçe’de Ayrılık Kararı Alındı

FENERBAHÇE’DE MORALLER BOZUK

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesine devam eden Fenerbahçe, Samsunspor ile yaptığı berabere kalmanın ardından morallerin bozulmasına neden oldu. Ezeli rakibi Galatasaray’ın tam 9 puan gerisinde kalan Fenerbahçe’de, ayrılık haberleri de çok erken dönemde gündeme gelmeye başladı.

TAKIM TARAFTARINDAN SERT TEPKİLER

UEFA Avrupa Ligi’nde Rangers ile oynanan maç sonrasında elenen Fenerbahçe, Samsunspor beraberliğiyle birlikte taraftarlarından sert tepkiler almaya başladı. Bu durum, sarı-lacivertli ekipteki olumsuz havayı iyice artırdı. Takımın ilk penaltısını kullanan Dusan Tadic, bu bağlamda eleştirilerin odak noktası haline geldi.