Gündem

Fenerbahçe’de Ayrılıklar Başlıyor

fenerbahce-de-ayriliklar-basliyor

FENERBAHÇE’DE YENİ SEZON HEDEFLERİ

Şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek istiyor. Kadroya yapılacak takviyeler kadar, ayrılacak oyuncular da takımın gündeminde önemli bir yer kaplıyor. Bu ayrılıklardan biri ise taraftarları şaşırtacak cinsten.

TADIC, SARILACİVERTLİ FORMAYA VEDA EDİYOR

Fenerbahçe’nin deneyimli oyuncusu Dusan Tadic, sezon sonunda takımdan ayrılma planları yapıyor. Sırp futbolcunun, kariyerinde önemli izler bıraktığı kulüp olan Ajax’a transfer olma ihtimali öne çıkıyor.

AJAX’TAN 2 YILLIK TEKLİF

Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Ajax yönetimi 36 yaşındaki oyuncuya 2 yıllık bir sözleşme önerdi. Tadic’in, Ajax’a dönüş fikrine sıcak baktığı ve görüşmelerin ileri aşamada olduğu ifade ediliyor. 2023-2025 sezonlarında sarı-lacivertli formayla önemli katkılar sağlayan Tadic, 108 maçta 29 gol atıp, 35 asist yaparak takımın önemli oyuncularından biri konumunda. Hem liderliği hem de istikrarlı performansıyla takım için önemli bir parça oldu.

ÖNEMLİ

Gündem

Galatasaray, Barış Alper’i Satmayı Planlıyor

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın transferi için dev kulüplerle rekabet ediyor. Genç oyuncunun ayrılığında, İspanyol yıldız Inaki Williams'ı kadrosuna katmayı hedefliyor.
Gündem

Mourinho Kalacak Mı, Gidecek Mi?

Fenerbahçe'de seçim süreci ve Jose Mourinho'nun durumu ön plana çıkıyor. Ali Koç'un açıkladığı seçim tarihi tartışılırken, Mourinho yönetimin sezona dair planlarını iletti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.