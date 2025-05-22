Fenerbahçe’de Ayrılıklar Başlıyor

FENERBAHÇE’DE YENİ SEZON HEDEFLERİ

Şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek istiyor. Kadroya yapılacak takviyeler kadar, ayrılacak oyuncular da takımın gündeminde önemli bir yer kaplıyor. Bu ayrılıklardan biri ise taraftarları şaşırtacak cinsten.

TADIC, SARILACİVERTLİ FORMAYA VEDA EDİYOR

Fenerbahçe’nin deneyimli oyuncusu Dusan Tadic, sezon sonunda takımdan ayrılma planları yapıyor. Sırp futbolcunun, kariyerinde önemli izler bıraktığı kulüp olan Ajax’a transfer olma ihtimali öne çıkıyor.

AJAX’TAN 2 YILLIK TEKLİF

Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Ajax yönetimi 36 yaşındaki oyuncuya 2 yıllık bir sözleşme önerdi. Tadic’in, Ajax’a dönüş fikrine sıcak baktığı ve görüşmelerin ileri aşamada olduğu ifade ediliyor. 2023-2025 sezonlarında sarı-lacivertli formayla önemli katkılar sağlayan Tadic, 108 maçta 29 gol atıp, 35 asist yaparak takımın önemli oyuncularından biri konumunda. Hem liderliği hem de istikrarlı performansıyla takım için önemli bir parça oldu.