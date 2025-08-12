Fenerbahçe’de Duran, sakatlandı

FENERBAHÇE’NİN MAÇI VE SAKATLIK DURUMU

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaştı. Sarı-lacivertli takımın kendi sahasında, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada, ikinci yarıda bir sakatlık olayı meydana geldi.

DURAN’IN YERİNE TALISCA OYUNA GİRDİ

Fenerbahçe’de sakatlanan golcü futbolcu Jhon Duran, maçın 60. dakikasında aniden yere düştü. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Duran’ın yerine 62. dakikada Anderson Talisca oyuna girdi.