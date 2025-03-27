Fenerbahçe’de Edin Dzeko Şoku!

Fenerbahçe, taraftarların büyük bir üzüntü yaşamasına neden olan bir durumla karşı karşıya. Yarının önemli maçı için Bodrum FK ile deplasmanda mücadele edecek olan sarı-lacivertli ekip, süper yıldızlarından birini sahaya çıkaramayacak. Milli arada yaşadığı sakatlık nedeniyle idmanlara maske ile katılan futbolcunun, son dakika haberine göre Bodrum FK maçına alınmayacağı belirtildi. Fenerbahçe, bu önemli eksikle nasıl bir performans sergileyecek, taraftarlar ise bu durumu merakla takip ediyor.

Dzeko Bodrum FK Maçında Oynamayacak!

Karşılaşmada yer almayacak olan yıldız isim ise Edin Dzeko. Fenerbahçe’nin gol yükünü çeken 39 yaşındaki oyuncu, Bosna Hersek’in Romanya’ya karşı oynadığı 2026 Dünya Kupası Elemeleri maçında burnuna aldığı darbe sonucu sakatlandı. Burun kırığı tespit edilen Dzeko, iyileşmek için idmanlara özel maske ile katıldı ama son kararla beraber Bodrum FK maçının kadrosunda yer almadığı açıklandı. Dzeko, takımın hücum hattındaki en etkili isimlerden biriydi ve bu sezon 43 maçta 19 gol, 7 asistle dikkat çekmişti. Şimdi Fenerbahçe, Dzeko’nun yokluğunda nasıl bir oyunu sergileyecek, herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor.

Fenerbahçe Bodrum FK’yi Yenmek İstiyor

Fenerbahçe, pazar akşamı Bodrum FK deplasmanında 3 puan hedefiyle sahaya çıkıyor, ancak Dzeko’nun durumu tüm stratejileri etkiledi. 20:30’da başlayacak bu kritik maçta sarı-lacivertlilerin, yeni lig ekibi olan Bodrum FK’yı geçip şampiyonluk yolunda ilerlemek istediği biliniyor. Ancak Dzeko’nun eksikliği, teknik direktör Jose Mourinho’nun planlarını değiştirdi. Maskeyle idmanlara katılan Dzeko’nun dönüş isteği bilinse de, sağlık ekibi ve Mourinho’nın kararı doğrultusunda tecrübeli oyuncuyu riske atmamaya karar verildi. Forvet hattında Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca’ya güvenen Mourinho, “Takım ruhuyla bu maçı alacağız!” şeklinde bir mesaj verdi. Sosyal medyada taraftarlar, “Dzeko’suz olmaz!” ve “Bu maçı kazanırız, Fener’e güveniyoruz!” gibi yorumlarla bu durumu tartışıyor.

Dzeko’nun Dönüş Tarihi Belirsiz

Edin Dzeko’nun burnundaki kırık ameliyat gerektirmese de iyileşme süreci hala devam ediyor. 24 Mart’ta İstanbul’a dönen yıldız oyuncu, kulüp doktorları tarafından muayene edildi. Ancak Bodrum FK maçı için henüz yeterince hazır olmadığına karar verildi. Fenerbahçe’nin sağlık ekibi, Dzeko’nun durumunu titizlikle takip ediyor ve önümüzdeki maçlarda maskeyle sahada olabileceği bilgisini verdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, kaptanlarının en kısa sürede sahalara dönmesini sabırsızlıkla bekliyor. Dzeko’nun geri dönüşü, Fenerbahçe’nin bu sezon şampiyonluk hedefindeki performansını nasıl etkileyecek, bu konu tüm futbolseverlerin zihinlerinde soru işareti yaratıyor.