Fenerbahçe’de İmza Sayısı Belli Oldu

Fenerbahçe’de GÜNDEM KIZIŞIYOR

Fenerbahçe’de mevcut durum gerginleşiyor. Taraftarlar, Ali Koç ve yönetimini istifaya davet ederken, camiadan gelecek olan baskılar da giderek artıyor. Sabah’ın haberine göre, kongre üyeleri arasında başlatılan imza kampanyasında toplanan imza sayısı 5 bini geçmiş durumda. Eğer imza sayısı 8 bine ulaşırsa, Fenerbahçe olağanüstü bir seçime 1 ay içinde gitme zorunluluğu doğacak. Tribünlerin istifaya davet ettiği yönetim, olağanüstü seçimli kongreye gitme fikrine olumlu yaklaşıyor. Eylül ayındaki mali genel kurulun, seçimli kongreye dönüştürülmesi öngörülüyor.

KOC’UN İSTİFA İFADELERİ

Daha önce istifa etmeyeceğini ve kongreye gitmeyeceklerini ifade eden Koç, yeterli imza toplandığı takdirde aday olmayacağını da belirtmişti. Ayrıca, Koç, teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam edeceklerini de belirtmişti.

YENİ ADAYLIK AÇIKLAMASI

Fenerbahçe’de eski yöneticiler Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu, başkanlık için adaylıklarını duyurdu. Bu gelişmeler, kulüpteki belirsizliği artırırken, taraftarların ve camianın gözleri ilerleyen günlerdeki gelişmelere çevrilmiş durumda.