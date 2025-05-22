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Fenerbahçe’de İrfan Can Gelişmesi

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FENERBAHÇE’DE İRFAN CAN İÇİN FLAŞ GELİŞMELER

Fenerbahçe’nin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat ile ilgili önemli bir gelişme ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin geleceğiyle ilgili belirsizlik yaşayan kalecinin transferi hakkında yeni kararlar alındı. Bu sezon Fenerbahçe’de Dominik Livakovic’ten sonra en çok forma giyen oyuncu olan İrfan Can, zaman zaman eleştirilse de gösterdiği performansla genel olarak takdir topladı.

AYRILIK İDDİALARI GÜNDEMDE

Son günlerde 26 yaşındaki kalecinin sezon sonu Fenerbahçe’den ayrılacağı yönünde iddialar gündeme geldi. İrfan Can Eğribayat için transfer sürecinin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor. Bu gelişmeler, futbolseverler ve Fenerbahçe taraftarları tarafından dikkatle izleniyor.

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