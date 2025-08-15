Gündem

Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu Sorunu Var

TRANSFERDE KRİZ YAŞANIYOR

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nun transferinde ciddi bir kriz süreci yaşıyor. Son gelen bilgilere göre sarı-lacivertli takım, Benfica ile 25 milyon Euro’luk bir prensip anlaşması yapmıştır. Ancak Fenerbahçe’nin sonradan teklifi 18 milyon Euro’ya düşürmesiyle bu anlaşmanın iptal olduğu iddia ediliyor. Geçtiğimiz sezon 54 karşılaşmada 16 gol atan ve 13 asist yapan 26 yaşındaki oyuncu için Portekiz temsilcisi yeni teklife olumsuz yanıt veriyor.

SERT TEPKİ GELDİ

Fenerbahçe, ilk olarak önerilen teklifin play-off’lar öncesinde geçerli olduğunu vurguluyor. Ancak, önerilen bu değişiklik üzerine Benfica yönetiminin sert bir şekilde tepki gösterdiği ve anlaşmanın iptalini gerçekleştirdiği bildiriliyor.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica’nın Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçında forma giydiği için Fenerbahçe’ye transfer olsa bile play-off aşamasında yer alma şansı bulunmuyor.

Doğal Sit Alanlarında Hayvan Bakımevleri Kurulacak

Yeni ilke kararı ile doğal sit alanlarında sahipsiz hayvanlar için bakımevleri ve yaşam alanları kurulmasına izin verildi; kesin korunacak alanlar dışında projeler komisyon onayıyla gerçekleştirilecek.
Sındırgı Depreminde 831 Bağımsız Bölüm Hasar Gördü

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen deprem sonrası, 831 bağımsız bölümün ağır hasar aldığı belirlendi. 129 mahallede 31 binin üzerinde inceleme yapıldı.

