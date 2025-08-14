Fenerbahçe’de Kriz Yoğunlaşıyor!

FENERBAHÇE’DE HAREKETLİ GÜNLER YAŞANIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. eleme turunda Feyenoord’u eleyerek play-off turuna adını yazdıran Fenerbahçe, transfer konusunda yoğun bir dönem geçiriyor. Sarı-lacivertliler, uzun süredir Kerem Aktürkoğlu transferine odaklanmış durumda ve milli futbolcunun kısa süre içinde İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

TEKLİF GERİ ÇEKİLDİ

Diario de Transferencias’tan gelen bilgilere göre, Fenerbahçe, Benfica ile 22 milyon euro artı 3 milyon euro bonus karşılığında bir anlaşma sağladı, ancak teklifini geri çekerek yeni bir pazarlık sürecine girdi.

YENİ TEKLİF MASADA

Haberin devamında, Fenerbahçe’nin 17 milyon 500 bin euro’luk bir teklifle yeniden müzakere masasına oturduğu belirtildi. Bu yeni teklif, Kerem Aktürkoğlu’nun transferini hızlandırabilir.