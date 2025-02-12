Fenerbahçe’de Mert ve Yusuf’un Dönüşü

F.BAHÇE’DE SEVİNDİREN DÖNÜŞLER

F.Bahçe’de yaşanan ardışık ve üzücü sakatlık olaylarının ardından, Mert Müldür ile Yusuf Akçiçek’in takımla birlikte antrenmana katılması sevgiyle karşılandı. Oosterwolde ve Becao’nun sezonu kapatmasının ardından, Mourinho’nun üçlü defansında yer alan Mert Müldür, omzundan sakatlandı. Erzurumspor ile gerçekleştirilen kupa maçında Djiku, yeni transfer Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek’in karşılaşmayı yarıda bırakması da oyuncu kadrosunu olumsuz etkiledi. Üstelik Alanya’da gerçekleştirilen maçta Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek de sakatlıkları ile takımda yer alamayanlar arasına katıldı.

DJIKU İÇİN ÖZEL ÇABALAR

Alexander Djiku için takımdaki sağlık ekibi özel bir seferberlik başlattı. Sakatlıkların artması, takımın performansını doğrudan etkiliyor. F.Bahçe, sakatlıklar nedeniyle zor günler geçiriyor ve bu durumu aşmak için elinden geleni yapıyor. Kadro derinliğinin korunması ve sakat oyuncuların bir an önce sahalara dönmesi gerektiği biliniyor. Bu bağlamda, oyuncuların iyileşme süreci takıma büyük umut veriyor.