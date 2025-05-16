Fenerbahçe’de Mourinho İçin Yeni İddia

FENERBAHÇE’DE MOURINHO’NUN GELECEĞİ

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun geleceği, tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor. Sezon başında büyük beklentilerle takımın başına getirilen Portekizli teknik direktör, arzu edilen başarıyı yakalayamazken, son günlerde Portekiz Milli Takımı ile ön anlaşma sağladığına dair iddialar gündeme geldi.

MOURINHO’NUN AYRILIĞI VE TAZMİNAT KRİZİ

Başkan Ali Koç, Mourinho ile çalışmaya devam etme arzusunu ifade etse de, Portekiz basınında yer alan “Mourinho, Portekiz Milli Takımı ile ön anlaşma sağladı” haberi durumu değiştirdi. Portekiz Futbol Federasyonu, Mourinho’nun Fenerbahçe’ye tazminat ödemesi gerekeceği için bu iddiaları çabuk bir şekilde yalanladı.

ZIDANE İDDİASI

Mourinho’nun takımdan ayrılması durumunda, Fenerbahçe yönetiminin ilk tercihi olarak Zinedine Zidane’ın ismi öne sürülüyor. Fransız teknik adam, eski kulübü Real Madrid ile üç kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş ve son olarak 2021 yılında teknik direktörlük yapmıştı. Yönetimin, Zidane’ı takımın başına getirmek için görüşmeler gerçekleştirdiği bildiriliyor.