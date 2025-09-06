Fenerbahçe’de Olağanüstü Genel Kurul Açıklandı

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TARİHLERİ BELİRLENDİ

Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü genel kurul toplantısını 13-14 Eylül tarihlerinde düzenleyecek. Eğer bu tarihlerde yeterli çoğunluk sağlanamazsa, toplantı 20-21 Eylül’de tekrarlanacak. Kulüp, genel kurulun saat 10:30’da, Şükrü Saraçoğlu Stadı’nın bitişiğindeki Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleşeceğini açıkladı. İlk toplantıda yeterli katılım sağlanamazsa, ikinci toplantı aynı gündemle ve çoğunluk beklenmeden yapılacak.

KATILIM HAKKI OLAN ÜYE SAYISI

Kulüp açıklamasında, genel kurula katılma hakkına sahip olan üye sayısının 49 bin 268 olduğu belirtildi. Bu rakam, kulübün mevcut üye yapısının genişliğini ve önemini gösteriyor.

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde yeni bir gelişme yaşandı. Kulübün mevcut başkanı Ali Koç’un kongre sürecinde iletişim çalışmalarını yapacağı X hesabı duyuruldu. Bu durum, Ali Koç’un seçim çalışmaları için resmi olarak başladığı anlamına geliyor.