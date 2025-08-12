Fenerbahçe’de Sakatlık, Talisca Girdi

Spor

FENERBAHÇE’NİN RÖVANŞ MAÇI

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-1 yenildiği Feyenoord ile oynadığı rövanş maçında karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda gerçekleşen bu müsabakanın ikinci yarısında bir sakatlık olayı yaşandı.

SAKATLIK VE OYUNCU DEĞİŞİMİ

Fenerbahçe’de golcü futbolcu Jhon Duran, 60. dakikada sakatlanarak kendisini yere bıraktı. Sarı-lacivertli ekipteki yeni transfer Duran’ın yerine 62. dakikada Anderson Talisca oyuna dahil oldu.

