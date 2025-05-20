Fenerbahçe’de Seçim Süreci Hızlanıyor!

FENERBAHÇE’DE SEÇİM SÜRECİNE DAİR BELİRSİZLİKLER DEVAM EDİYOR

Süper Lig’de geçen sezon şampiyonluğu Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe’de, kongre üyelerinin seçim talepleri gündemde kalmaya devam ediyor. Başkan Ali Koç, eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul kararı almış olsa da, muhalefet bu sürecin hızlandırılması gerektiğini savunuyor.

İMZA KAMPANYASINDA ÖNEMLİ ARTIK GÖRÜLÜYOR

Sözcü Gazetesi’nin aktardığına göre, kongre üyeleri tarafından yürütülen imza kampanyasında dikkate değer bir artış yaşandı. Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte, seçim çağrıları da güçlenirken, imza atan kongre üyelerinin sayısının 8 bini geçtiği bildirildi.

ALI KOÇ: YETERLİ İMZA TOPLANIRSA SEÇİME GİDİŞ SÜRECİ 7-8 HAFTA SÜRER

Ali Koç, yakın zamanda yaptığı açıklamada eğer yeterli imza toplanırsa, seçime geçiş sürecinin yaklaşık 7-8 hafta süreceğini ifade etti. Gerekli imza sayısına ulaşılması durumunda, eylül ayı için planlanan olağanüstü genel kurul, daha erken bir tarihte gerçekleştirilebilir.

MUHALEFETİN GÜNDEMİ: SEÇİM SÜRECİ NASIL DEVAM EDECEK?

Muhalefet cephesi, eylül ayının geç bir tarih olduğunu belirterek sürecin hızlandırılması için baskıyı arttırıyor. Başkan Koç’un alacağı yeni kararların, Fenerbahçe’deki yönetim değişikliği üzerinde nasıl bir etkisi olacağı merakla bekleniyor.