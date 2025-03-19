Fenerbahçe’de Sezon Sonu Değişim Kapıda

KÖTÜ SONUÇLAR SONRASI FENERBAHÇE’DE SIKINTILAR BAŞLADI

Peş peşe gelen olumsuz sonuçlar sonrasında Fenerbahçe’de karışıklıklar yaşanıyor. Bazı futbolcuların teknik direktör Mourinho’yu sosyal medya üzerinden takipten çıktığı, diğer bazı oyuncuların ise hiç takip etmediği öğreniliyor. Mourinho’nun, futbolcularla arasında yaşanan iletişim sorunları sebebiyle soyunma odasında otoritesini kaybettiği dile getirildi. Bu bağlamda, Fenerbahçe’de sezon sonu büyük bir değişim olacağı yönünde bilgiler dolaşıyor.

EYLEMLER DEVAM EDERKEN BAŞARISIZLIKLAR ARTIYOR

Sezona üç farklı kulvarda devam eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’ne Glasgow Rangers’a karşı oynadığı penaltı atışları sonunda veda etti. Ardından, geçtiğimiz hafta sonu 10 kişilik Samsunspor ile berabere kalarak hayal kırıklığı yarattı. Bu sonuçların ardından Mourinho’nun maddi ve manevi destek bulmadığı, takım içinde yönetimsel sorunlar yaşandığı belirtiliyor.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho’nun bazı futbolcularla gergin tartışmalar yaşadığı, özellikle sosyal medya üzerinde bazı yıldızların Mourinho’yu takip etmemesi dikkat çekiyor. Bu durumun, Mourinho’nun ekibin iç dinamiklerini olumsuz yönde etkilediği ve takım bütünlüğünü zedelediği ifade ediliyor.