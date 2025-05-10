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Fenerbahçe’de Sofyan Amrabat, Cezalı

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FENERBAHÇE’YE KÖTÜ HABER

Süper Lig’de Başakşehir ile mücadele eden Fenerbahçe’ye olumsuz bir gelişme yaşandı. Amrabat, karşılaşmanın 18. dakikasında Leo Duarte’ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Hakem Burak Pakkan, bu durum ardından penaltı noktasını gösterdi ve Amrabat’a sarı kart çıkararak cezalı duruma düşmesine neden oldu.

Alınan bu sarı kartla birlikte Faslı futbolcu, Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek. Başakşehir, Amrabat’ın faulü sonucunda kazandığı penaltıda Piatek ile kaleci Livakovic’i geçmeyi başaramadı.

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