Fenerbahçe’de Tedesco İle İlgili Sessiz Bekleyiş

ÜST ÜSTE PUAN KAYIPLARI, YENİLGİYİ GETİRDİ

Liderin uzaklaşması nedeniyle yaşanan puan kayıpları, Karagümrük karşısında alınan yenilgi ile bir bardağı taşırdı. Br ekip olarak sahada gösterilen performans, özellikle Başkan Saran’ın tepkisini çekerken, mevcut ekipte bazı değişikliklerin gündeme gelmesine sebep oldu. Yenilginin ardından gerçekleştirilen toplantıda, bazı üyeler Tedesco ile yolların ayrılmasını önerdi. Aykut Kocaman ve İsmail Kartal gibi isimlerin gündeme gelmesi dikkat çekti. Ancak Başkan Saran, aceleci bir karar almak istemedi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Başkan Saran, öncelikle Tedesco ve Devin Özek ile görüşmelerde bulundu. Ardından takım kaptanlarını toplantıya davet etti. Oyuncularla yaptığı toplantıda ise hocaya güvenoyu verildi. Kaptan Skriniar’ın da aralarında bulunduğu oyuncular, “Tek sorumlu Tedesco değil, bizim de büyük hatalarımız var. Fatura tek başına ona kesilmesin. Gerekirse biz de bedel öderiz” ifadelerini paylaştı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.