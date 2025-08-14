Gündem

Fenerbahçe’de Transfer Krizi Yaşanıyor!

FENERBAHÇE’DE HAREKETLİ GÜNLER

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord’u eleyerek play-off turuna yükselen Fenerbahçe’de yoğun bir hareketlilik sürüyor. Sarı-lacivertliler, uzun zamandır Kerem Aktürkoğlu transferine odaklanmış durumda ve milli futbolcuyu kısa bir süre içinde İstanbul’a getirmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE’DEN TEKLİF GERİ ÇEKİLMESİ

Diario de Transferencias’ın haberine göre, Fenerbahçe, 22 milyon euro artı 3 milyon euro bonus karşılığında Benfica ile anlaşmaya vardı. Ancak, teklif geri çekildi ve kulüp yeni bir pazarlık sürecine girdi.

YENİ TEKLİFİ DUYURDU

Haberin devamında, sarı-lacivertli kulübün 17 milyon 500 bin euro’luk yeni bir teklifle yeniden müzakerelere başladığı belirtildi.

