Fenerbahçe’de Tribünler Boş Kaldı

FENERBAHÇE- EYÜPSPOR MAÇI TARAFTAR TEPKİLERİYLE GÜNDEME GELİYOR

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerin, sezonun başından itibaren lig ve Avrupa kupalarındaki tüm maçlarını dolu tribünlerde oynama geleneği, bugün farklı bir tablo sergiliyor. Ligde lider Galatasaray’ın 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe’nin, şampiyonluktan uzaklaşması bu durumu etkilemiş gibi görünüyor.

TARAFTARDAN YÖNETİME TEPKİ

Maçın ısınma bölümünde, Fenerbahçe taraftarlarının “Yönetim istifa” sloganları yükselirken, düdük çaldığı anda ise takımlarını ıslıklamakta geri kalmadılar. Aynı saatte Galatasaray’ın Kayserispor karşısında 1 puan alması durumunda, sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu ilan edebilme ihtimali Saracoğlu stadyumunda büyük bir etki yarattı.

Fenerbahçe taraftarları, özellikle iç sahada yaşanan üst üste puan kayıpları sonrasında, tepkilerini ortaya koymayı ihmal etmedi. Eyüpspor maçı sırasında tribünlerin yarı yarıya boş kalması, bu durumun bir yansıması olarak dikkat çekti.