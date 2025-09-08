Fenerbahçe’de yeni hoca açıklanacak

FENERBAHÇE’DE TEKNİK DİREKTÖR BELİRSİZLİĞİ

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de hareketli günler yaşanıyor. UEFA kadro bildiriminin son gününde kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertlilerdeki teknik direktör belirsizliği devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica’ya 1-0 kaybederek turnuvaya veda eden takımda teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı.

YENİ HOCA BELLİ OLUYOR

Yönetici Hamdi Akın, teknik direktör arayışları hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Akın, “Hocamızın yerli ya da yabancı olması konusunda tereddütlerimiz vardı ama açıklama bugün ya da yarın yapılacak. Sanıyorum ki yeni teknik direktörümüz yabancı olacak.” ifadelerini kullandı. DHA’nın haberine göre, Fenerbahçe’de yeni teknik direktör kararının, Alman asıllı İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco’dan yana olması bekleniyor.

TEDESCO’NUN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

39 yaşındaki Tedesco, görev aldığı her kulüpte hücum futbolu oynatmasıyla biliniyor. 4-2-3-1 sistemini benimseyen genç teknik adam, sarı-lacivertli ekipte görev almak istediğini Fenerbahçe yönetimine iletti. Tedesco, Belçika Milli Takımı’ndaki sürecinde 16 ay boyunca mağlubiyet yüzü görmedi ve EURO 2024’te takımını namağlup gruptan çıkardı.

ALİ KOÇ’UN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kadın kongre üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda konuştu. Koç, “Açık söylüyorum, yeni hocamız yerli olacaksa bunun hakkı İsmail Hoca’dır. Fakat takımda yabancı oyuncu sayısının çokluğu nedeniyle Avrupa tecrübesi de olan yabancı bir hoca arayışımız sürüyor.” dedi.

Koç, “Spalletti’yi istedik, ama takım çalıştırmayacağını söyledi. Çok iyi Portekizli hocalar var ama camiamız artık Portekizli hoca ismi duymak istemiyor. Bu nedenle Alman ekolüne yöneldik.” şeklinde ekledi.

Koç son olarak, “Devin Özek birkaç hocayla iletişim halinde… Çok yakın bir tarihte yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız. 24 saat içinde her şey belli olacak. 2 yabancı, 1 yerli teknik direktör adayımız var. Muhtemelen yarın bu saatlerde yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız.” dedi.