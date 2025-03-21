Fenerbahçe’den Alan Virginius Atağı

Fenerbahçe Hızlı Bir Giriş Yapıyor

Fenerbahçe, yaz transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapma planları yapıyor. Sarı-lacivertli kulübün, bonservisi Fransa Ligue 1 takımlarından Lille’de bulunan ve bu sezon İsviçre’nin Young Boys takımında kiralık olarak forma giyen Alan Virginius ile ilgilendiği iddia ediliyor. Fransız basınından Foot Mercato’nun verilerine göre, teknik direktör Jose Mourinho’nun genç yeteneği kişisel olarak takip ettiği ve gösterdiği performanstan etkilendiği öne sürülüyor.

Virginius’un Başarılı Sezonu

22 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu sezon Young Boys formasıyla toplamda 34 maça çıkarak 7 gol ve 3 asistlik bir performans gösterdi. Virginius’un en çok konuşulan anlarından biri, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri sırasında Galatasaray’a karşı kaydettiği gol oldu. 27 Ağustos 2024’te Rams Park’ta gerçekleşen play-off rövanş maçında, genç oyuncu 87. dakikada fileleri havalandırarak Young Boys’un 1-0 kazanmasını sağladı ve Galatasaray’ın “Devler Ligi” hayallerine son vermiş oldu.

Muslera ile Yaşanan Olay

Bu maçtaki sevinç anları da unutulmadı. Gol sonrası Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, genç oyuncuya müdahalede bulunarak kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Muslera’nın bu hareketinden sonra 3 maç ceza aldığı, olayın Türk ve Avrupa futbol kamuoyunda geniş yankı bulduğu bildirildi. Ayrıca, iki takımın oyuncuları arasında kısa bir gerginlik yaşandı.

Kariyerinde Yükseliş Devam Ediyor

Altyapı kariyerine Fransa’da Entente SSG’de başlayan Alan Virginius, Sochaux ve Lille gibi kulüplerde de forma giydi. 2022 yılında 4 milyon euro bonservis bedeliyle Lille’e transfer olan oyuncu, gelişimine katkı sağlamak için önce Clermont’a, ardından bu sezon Young Boys’a kiralandı. 1.80 boyundaki sol kanat oyuncusu, hızlı yapısı ve dripling yeteneği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Lille ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar sürerken, güncel piyasa değeri ise yaklaşık 3 milyon euro civarında bulunuyor.