Fenerbahçe’den Avrupa Kulübüne Transfer!

FENERBAHÇE TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Gelecek sezon için iddialı bir kadro oluşturma hedefiyle transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, genç bir yıldız için dikkat çekici iddialarla gündeme geldi. 2023/2024 sezonunun başlangıcında takıma katılan Dzeko ve Tadic’in geleceği merak edilirken, her iki oyuncuyla yolların ayrılabileceği yönünde ihtimaller öne çıkıyor.

TADIC İÇİN AJAX İDDİALARI

Dusan Tadic için özellikle eski takımı Ajax’a transfer olabileceği yönünde çeşitli iddialar gündeme geldi. 36 yaşındaki Tadic’in yanı sıra, 39 yaşındaki Edin Dzeko’nun da takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe’nin U19 takımından bu sezon A takıma yükselen ve teknik direktör Mourinho tarafından forma şansı bulmuş olan Yusuf Akçiçek, kısa sürede sergilediği performansla beğenileri topladı. Genç yeteneğin Avrupa kulüpleri tarafından izlendiği bilgilerine ulaşılırken, Bologna, Marsilya ve Lyon’un bu transfer için istekli olduğu da gelen haberler arasında yer alıyor.