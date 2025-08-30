Spor

Fenerbahçe’den Ayrılan J. Mourinho Gitti

TEKNİK DİREKTÖR KAFİLELERİNDEN AYRILIŞ

Fenerbahçe’den gönderilen teknik direktör Jose Mourinho, İstanbul’u terk etti. Portekizli teknik adam, havalimanında görüntülendiği sırada yalnız başına ayrılması dikkat çekti. Ligdeki imza töreni esnasında binlerce taraftar tarafından karşılanan ünlü hocanın bu veda görüntüsü ilgi çekti.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını resmi olarak duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.” ifadesi yer aldı.

