Fenerbahçe'den Ayrılan J. Mourinho Gitti

FENERBAHÇE'DEN AYRILDI

Fenerbahçe’den gönderilen teknik direktör Jose Mourinho, İstanbul’dan ayrıldı. Portekizli teknik adam, havalimanında görüntülendi. İmza için geldiğinde binlerce taraftar tarafından karşılanan dünyaca ünlü hocanın yalnız ayrılması dikkat çekti.

GELECEK KARIYERİ İÇİN İYİ DİLEKLER

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını dün resmi olarak ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.” denildi.

Kremlin Duyurdu: Erdoğan Ve Putin 1 Eylül'de Buluşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Ağustos-1 Eylül’deki ŞİÖ Zirvesi için Çin’e seyahat edecek ve liderlerle görüşmeler yapacak, 1 Eylül'de Putin ile buluşacak.
Muğla'da Yangın Uçağı Düşmüştür

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir yangın söndürme eğitim uçağı düştü. İlk bilgilere göre, uçaktaki pilotların sağlık durumları iyi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

