Fenerbahçe’den Ayrılan Jose Mourinho Gitti

İSTANBUL’DAN AYRILIŞ

Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Jose Mourinho, İstanbul’u terk etti. Portekizli hoca, havalimanında görüntülendiği esnada dikkat çekici bir durum ortaya çıktı. İmza için geldiğinde binlerce taraftarın coşkuyla karşıladığı Mourinho’nun yalnız bir şekilde ayrılması dikkat çekti.

RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile ayrıldığını dün kamuoyuna açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.” ifadesine yer verildi.