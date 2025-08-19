Fenerbahçe’den BBL müjdesi geldi!

BANKALAR BİRLİĞİNDEN ÇIKIŞ SÜRECİ BAŞLATILDI

Fenerbahçe Spor Kulübü, uzun süredir üzerinde çalıştığı Bankalar Birliği anlaşmasından çıkma sürecini resmen başlatıyor. Kulüp, finansal bağımsızlık hedefine ulaşmak için önemli bir iş birliğine imza atıyor. Ayrıca, iştirakleriyle birlikte Emlak Konut GYO A.Ş ile “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı” modeli çerçevesinde yeni bir projeye başlayacak.

EMLAK KONUT GYO İLE YENİ PROJE

Protokol doğrultusunda, Fenerbahçe’ye ve iştiraklerine ait Ataşehir ile Kayışdağı’ndaki gayrimenkuller projeye dahil ediliyor. Fenerbahçe Spor Kulübü, bu gelişmeyi yaptığı bir açıklama ile duyurdu. Açıklamada, “Büyük Fenerbahçe Camiası, Bugün camiamız için dönüm noktalarından birini yaşıyoruz. Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığımız Bankalar Birliğinden çıkış projesini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” ifadesine yer verildi.

FİNANSAL BAĞIMSIZLIK MANİFESTOSU

Fenerbahçe, “Kulübümüz ve iştirakleri ile Emlak Konut GYO A.Ş arasında İş Birliği Kurulmasına Yönelik Protokol ile arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı iş modeli kurulmuştur. Bu iş birliği kapsamında kulübümüze ve iştiraklerine ait Ataşehir ve Kayışdağı’nda bulunan gayrimenkullerimiz projeye dahil edilmiştir.” diyerek finansal bağımsızlığının önemine vurgu yaptı. Açıklamanın devamında, “Bu karar; yalnızca bir finansal tercihten ibaret değildir, Fenerbahçe’mizin bağımsızlık manifestosudur.” mesajı verildi.

GELECEK HAZIRLIĞI

“Sevgili kongre üyelerimiz, taraftarlarımız, büyük Fenerbahçe ailesi, Bu adım, yalnızca bugünü değil, yarınlarımızı da aydınlatacaktır. Şimdi, omuz omuza daha büyük hedeflere koşma zamanı! Gelecek artık bizim ellerimizde! Yaşa, çok yaşa Fenerbahçe!” ibaresi ile kulüp, tüm paydaşlarını geleceğe dair daha büyük hedefler için bir araya gelmeye davet etti.