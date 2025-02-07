Fenerbahçe’den Casemiro İçin İlk Hamle!

Fenerbahçe transfer çalışmalarına hızla devam ediyor. Ali Koç’un yönetimi, Galatasaray’ın Kevin De Bruyne’yi transfer etme girişimlerinin ardından dünya çapında tanınan yıldızı Fenerbahçe’ye kazandırmak için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin gündeminde ise, Manchester United’da Ruben Amorim tarafından düşünülmeyen Casemiro’nun transferi var. İşte transferle ilgili detaylar.

TRANSFERDE SÜREKLİ YENİ GELİŞMELER

Fenerbahçe’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Manchester United’dan Casemiro’yu transfer etmek amacıyla harekete geçti. Ayrıca, Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde yaptığı en sürpriz hamle Ognjen Mimovic oldu. Yönetim, Sırp futbolcu için hızlı bir operasyon gerçekleştirdi. Mimovic, Kızılyıldız ile yaptığı son maçta Şampiyonlar Ligi’nde Young Boys’a karşı oynadıktan sonra sağlık kontrolü ve imza için İstanbul’a geldi. 7 milyon Euro’ya transfer edilen 20 yaşındaki genç yetenek, taraftarları heyecanlandırdı.

MİMOVIC’İN KİRALANMA SÜRECİ

Sarı-lacivertliler, Ognjen Mimovic’in lisansını çıkardı, ancak Sırp sağ bek, kupadaki Erzurum maçında kadroya alınmadı. Mourinho, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada Mimovic’in ne ligde ne de Avrupa Ligi’nde kadro listesine yazılmayacağını belirtti. Yüksek transfer bedeli ödenmesine rağmen alınan bu karar camiada şaşkınlık yarattı. Fenerbahçe, Ognjen Mimovic’i sezon sonuna kadar kiralık göndermek için görüşmelere başladı ve Eyüpspor ile pazarlıklar sürüyor. Bunun yanı sıra Avusturya’dan Sturm Graz’ın da 20 yaşındaki sağ bek için temaslarda bulunduğu bildirildi. Ognjen Mimovic’in bu durumdan üzgün olduğu ve yönetimden kiralanma ile ilgili gelecek mesajı beklediği öğrenildi.

CASEMIRO TRANSFERİ İDDİASINA YENİ BİR SOLUK

Estadio Deportivo’da yayınlanan bir habere göre, Fenerbahçe; Manchester United’da Ruben Amorim tarafından düşünülmeyen Casemiro’yu kadrosuna katmak istiyor. Kulüplerin anlaşma zemini bulmak için görüşmelere başladığı iddia ediliyor. Ancak, 14 kişilik kontenjana rağmen 15 yabancı oyuncusu bulunan ve Mimovic’i kiralamayı planlayan Fenerbahçe için bu transfer sürecinin mantıklı görünmediği ifade ediliyor.