Fenerbahçe’den Japonya’ya Sürpriz Transfer Hamlesi

Fenerbahçe’de Cenk Tosun Hakkında Sıcak Gelişmeler Yaşanıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunun rövanşında Rangers ile karşılaşacağı sırada kulüp içerisinde hareketli günler yaşanıyor. Takım, gelecek yıl için hazırlıklarına başlarken, sezon başında kadroya katılan Cenk Tosun ile ilgili ilginç bir transfer iddiası ortaya çıktı.

Cenk Tosun’u İstiyorlar

Sky’da yer alan habere göre, Urawa Red Diamonds, 33 yaşındaki santrfor hakkında ilgisini dile getirdi.

Görüşmeler Devam Ediyor

Japon kulübünün Cenk Tosun ile ilgili olarak temaslara başladığı ve iki taraf arasında görüşmelerin sürdüğü bildiriliyor.

Mali Engellerin Aşılması Bekleniyor

Cenk Tosun’un Japonya’ya transferi için mevcut durumda bazı mali engellerin aşılması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, Japonya’da transfer dönemi 26 Mart’ta sona erecek. Fenerbahçe’de bu sezon 17 maça çıkan Cenk Tosun, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.