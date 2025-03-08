Spor

Fenerbahçe’den Japonya’ya Transfer İddiası

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SICAK GELİŞMELER YAŞANIYOR

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin son 16 turu rövanşında Rangers’la karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin önümüzdeki yıl için planlamalarına erken başladıkları, sezon başında kadroya katılan Cenk Tosun için beklenmedik bir transfer iddiasının gündeme geldiği belirtildi.

CENK TOSUN İÇİN TEMASLAR BAŞLADI

Sky’da yer alan haberlere göre, Urawa Red Diamonds, 33 yaşındaki santrforla ilgileniyor. Japon ekibinin, Cenk Tosun’un transferi için görüşmelere başladığı ve taraflar arasında diyalogların sürdüğü ifade ediliyor.

MALİ ENGELLERİN AŞILMASI GEREKEN BİR KONU

Cenk Tosun’un Japonya’ya transferinin gerçekleşmesi için öncelikle mali engellerin aşılması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, Japonya’daki transfer döneminin 26 Mart’ta sona ereceği hatırlatılıyor. Fenerbahçe’de bu sezon 17 maçta forma giyen Cenk Tosun, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergilemiş durumda.

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