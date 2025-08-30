Spor

Fenerbahçe’den Jose Mourinho Ayrıldı

FENERBAHÇE’DEN GÖNDERİLEN MOURINHO İSTANBUL’DAN AYRILDI

Jose Mourinho, Fenerbahçe’den gönderildikten sonra İstanbul’dan ayrıldı. Portekizli teknik adam, havalimanında görüntülenerek, İstanbul’a veda etti. İmza için geldiğinde binlerce taraftar tarafından karşılanan Mourinho’nun yalnız bir şekilde ayrılması ise dikkat çekti.

MOURINHO İLE YOLLARIN AYRILDIĞI RESMEN DUYURULDU

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını dün resmi olarak açıkladı. Kulüpten gelen açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecekteki kariyerinde başarılar dileriz.” ifadelerine yer verildi.

