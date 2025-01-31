Fenerbahçe’den Mimovic Transfer Açıklaması

FENERBAHÇE YENİ TRANSFERİ OGJEN MIMOVIC İLE ANLAŞTI

Fenerbahçe, yeni oyuncusu Ognjen Mimovic’i İstanbul’a getirmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli kulüpten bu konuya dair yapılan açıklamada, “Transfer Bilgilendirme” başlığı altında süreçle ilgili detaylar verilecek. Ognjen Mimovic transferinin, takımın kadrosunu güçlendireceği ve sezon boyunca önemli katkılar sağlayacağı ifade ediliyor.

TRANSFERİN DETAYLARI PAYLAŞILACAK

Fenerbahçe’nin Mimovic’i kadrosuna katmasının ardından, transfer süreci ve oyuncunun performansı hakkında bilgilendirme yapılacak. Kulüp, transferle bağlantılı detayları taraftarlarıyla paylaşmayı planlıyor. Ayrıca, bu transferin takım için nasıl bir etki yaratacağına dair beklentiler de dile getiriliyor.