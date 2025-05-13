Fenerbahçe’den Osimhen İçin Teklif Var

TRANSFER PİYASASINDAKİ REKABET

Süper Lig’de, şampiyonluk mücadelesinin yanı sıra transfer piyasası da oldukça hareketleniyor. Galatasaray’ın bu sezon kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Victor Osimhen, ezeli rakibi Fenerbahçe’nin de ilgisini çekti. Sarı-lacivertliler, Napoli’ye 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye istekli olduklarını duyururken, Osimhen’e Galatasaray’ın önerdiğinden daha yüksek bir maaş teklif etti. Osimhen’in transferi, Türk futbolunda tarihi bir rekabete dönüşme ihtimali taşıyor!

FENERBAHÇE’DEN RESMİ TEKLİF

Çeşitli menajerler aracılığıyla Napoli ile süregelen temaslarının ardından Fenerbahçe, resmi teklifini sundu. Sarı-lacivertliler, Osimhen’in 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini karşılamaya hazır olduklarını İtalyan kulübüne aktardı. Eğer Napoli bu teklifi kabul ederse, Osimhen transferi, Fenerbahçe tarihindeki en yüksek bonservis bedeli ile gerçekleşecek. Daha önce, Fenerbahçe’nin Osimhen için 50 milyon euro teklif ettiği ve Galatasaray’ın bu teklifi geçmeyi hedeflediği belirtilmişti. Ancak son teklif, 75 milyon euro seviyesine ulaştı.

GALATASARAY’DAN VADALI ÖDEME TEKLİFİ

Galatasaray, Osimhen’i kadrosuna katmak için Napoli ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini 3 yıl vadeli bir ödeme planıyla karşılamayı önerdi. Ancak, Fenerbahçe’nin nakit ödeme taahhüdü, Galatasaray’ın bu teklifini geri planda bırakabilir. Galatasaray’ın, Şampiyonlar Ligi gelirleri ve sponsorluklarla bu transferi finanse etme niyetinde olduğu biliniyor; fakat Fenerbahçe’nin agresif yaklaşımı denklemleri değiştirebilir.

FENERBAHÇE’İN MAAŞ TEKLİFİ

Fenerbahçe, yalnızca Napoli ile değil, Osimhen’le de doğrudan iletişimde bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin, 25 yaşındaki Nijeryalı yıldız için, Galatasaray’ın önerdiği maaşın üzerine çıkabilecekleri duyuruldu. Osimhen’in Galatasaray’da yıllık 6 milyon euro net maaş aldığı biliniyor; ancak Fenerbahçe’nin %35 daha fazla bir teklif sunduğu öne sürülüyor. Bu, yaklaşık 8-9 milyon euro arasında bir yıllık maaş anlamına geliyor. Sosyal medya paylaşımlarında ise Fenerbahçe’nin Osimhen’e 20 milyon euro yıllık maaş teklif ettiği yönünde spekülasyonlar ortaya atılsa da, bu rakam henüz doğrulanmadı.