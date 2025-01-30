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Spor

Fenerbahçe’den Skriniar Transferi Açıklaması

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FENERBAHÇE, MİLAN SKRINIAR’I KİRALIYOR

Fenerbahçe, Diego Carlos ve Anderson Talisca’nın ardından Milan Skriniar’ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli takım, Paris Saint-Germain’den Slovak savunmacıyı sezon sonuna kadar kiraladığını resmen duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, “Ailemize hoş geldin Milan Skriniar. Kulübümüz, Milan Skriniar’ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Slovak stopere ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert başarılar diliyoruz,” ifadeleri yer aldı.

YILDIZ OYUNCU KADRODA

Fenerbahçe, transfer döneminde önemli hamleler yaparak kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Milan Skriniar’ın takıma katılması, takımın savunmasında önemli bir derinlik ve deneyim sağlayacak. Bu transfer, Fenerbahçe’nin şampiyonluk hedeflerine katkı sunacak.

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